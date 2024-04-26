Вместе с Пугачевой: Кристина Орбакайте показала вечернюю прогулку

Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери

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Кристина Орбакайте впечатлила своим нарядом / фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте – дочь легендарной Аллы Пугачевой, которая не только публично осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и уехала из страны-оккупанта, прогулялась в очень интересном наряде.

На своей странице в соцсетях Кристина показала видео, на котором она гуляем в парке. Орбакайте спускается по лестнице в длинном зеленом платье и черных туфлях-лодочках.

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Приблизившись к камере, артистка указала на принт в виде женского портрета, похожего на Аллу. Покрасовавшись перед объективом, Кристина послала на камеру воздушный поцелуй.

"Жизнь слишком хороша, чтобы грустить", - написала Орбакайте.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, недавно в сети появилось видео, как на концерте Кристины Орбакайте, на сцену к ней поднялась ее мама - Алла Пугачева и ее муж-комедиант Максим Галкин. Орбакайте, одетая в черное платье с красными элементами пела веселую песню. Пугачева и Галкин вместе пустились в пляс на сцене.

А также ранее Кристина Орбакайте, которая отказалась поддерживать войну России в Украине Кристина Орбакайте, появилась на очередном российском шабаше "Песня года".

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