Вместе с Пугачевой: Кристина Орбакайте показала вечернюю прогулку

Российская певица Кристина Орбакайте – дочь легендарной Аллы Пугачевой, которая не только публично осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и уехала из страны-оккупанта, прогулялась в очень интересном наряде.
На своей странице в соцсетях Кристина показала видео, на котором она гуляем в парке. Орбакайте спускается по лестнице в длинном зеленом платье и черных туфлях-лодочках.
Приблизившись к камере, артистка указала на принт в виде женского портрета, похожего на Аллу. Покрасовавшись перед объективом, Кристина послала на камеру воздушный поцелуй.
"Жизнь слишком хороша, чтобы грустить", - написала Орбакайте.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, недавно в сети появилось видео, как на концерте Кристины Орбакайте, на сцену к ней поднялась ее мама - Алла Пугачева и ее муж-комедиант Максим Галкин. Орбакайте, одетая в черное платье с красными элементами пела веселую песню. Пугачева и Галкин вместе пустились в пляс на сцене.
А также ранее Кристина Орбакайте, которая отказалась поддерживать войну России в Украине Кристина Орбакайте, появилась на очередном российском шабаше "Песня года".
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