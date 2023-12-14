Очень похудела: росСМИ показали фото Орбакайте

Кристина Орбакайте сильно похудела на радость российским пропагандистам.

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Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой не делала заявлений о войне / коллаж Главред, фото УНИАН

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая отказалась поддерживать войну России в Украине Кристина Орбакайте, появилась на очередном российском шабаше "Песня года".

Певица молчит о том, что происходит в Украине, не поддерживая ни одну из сторон.

По информации пропагандистского издания Kp.ru, Орбакайте посетила Большой театр и опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях, чем наделала немало шума.

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Кристина Орбакайте похудела / Фото KP.ru

Фоловеры знаменитости заметили, что она радикально похудела и выглядит прекрасно.

Известно, что Орбакайте не живет в террористической России, а давно переехала в США и живет со своими детьми там.

Напомним, ранее подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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