Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая отказалась поддерживать войну России в Украине Кристина Орбакайте, появилась на очередном российском шабаше "Песня года".
Певица молчит о том, что происходит в Украине, не поддерживая ни одну из сторон.
По информации пропагандистского издания Kp.ru, Орбакайте посетила Большой театр и опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях, чем наделала немало шума.
Фоловеры знаменитости заметили, что она радикально похудела и выглядит прекрасно.
Известно, что Орбакайте не живет в террористической России, а давно переехала в США и живет со своими детьми там.
Напомним, ранее подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.
Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.
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