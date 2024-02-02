Пугачева с Орбакайте зажгла на концерте в Израиле

Российские пропагандистские телеграмм-каналы активно делятся видео, как феерично в Израиле прошел концерт Кристины Орбакайте.
Так, в сети появилось видео, как на концерте певицы, на сцену к ней поднялась ее мама - Алла Пугачева и ее муж-комедиант Максим Галкин. Орбакайте, одетая в черное платье с красными элементами пела веселую песню. Пугачева и Галкин вместе пустились в пляс на сцене.
Они танцевали, как с Кристиной Орбакайте, так и вместе. Было видно, с какой нежностью Пугачева смотрит на своего супруга.
Орбакайте также была рада присутствию мамы - она обняла ее и продолжила свое выступление вместе с ней.
На видео - танцы Пугачевой и Галкина вместе с Кристиной Орбакайте:
Напомним, ранее подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.
Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.
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