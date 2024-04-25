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"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

Элина Чигис
25 апреля 2024, 11:45
Алла Пугачева поздравила своего друга Игоря Гуляева с юбилеем, а он в ответ признался ей в любви.
Алла Пугачева
Алла Пугачева опубликовала новый пост / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично осудила кровавое вторжение России в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в Израиль, крайне редко появляется в сети.

На своей странице в соцсетях Пугачева опубликовала новый пост с фотографией своего друга дизайнера Игоря Гуляева – ему исполнилось 55 лет.

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Примадонна нежно обратилась к другу и написала ему пожелание:

"Друг мой! С днем рождения! Спасибо за верность!"

Гуляев моментально ответил на поздравление и написал Пугачевой:

"Спасибо, Аллуся!!! Люблю!!!"

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, на днях Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовится к празднованию своего юбилея на Кипре.

А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.

Читайте больше о Пугачевой:

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