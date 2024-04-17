Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали

Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.

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Пугачева дала совет Лолите / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya, instagram.com/alla_orfey/

Предательница Украины Лолита Милявская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, грандиозно "попала" из-за участия в "голой" вечеринке. Певицу на длительное время "отменили" в стране-оккупанте.

Как выяснилось, история с голой вечеринкой дошла и до Аллы Пугачевой. В комментарии для росСМИ Милявская призналась, как "влепила" ей Пугачева:

"Кстати, после голой вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: "Надо бы быть умнее в этом возрасте". И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги". видео дня

Также артистка высказала свое мнение о Пугачевой, которая публично осуждает террористическую политику Кремля, и заступилась за нее

"Пугачева из серии вечности, как Джоконда, она не требует, чтобы ее любили. Просто есть и все. У меня единственный вопрос — если бы она вернулась и в продажу вышли бы билеты, то в течение какого времени их смели? Это и есть показатель любви людей! А то, что кто-то строчит доносы и следит, чем они заняты, на что живут — так это все большая зависть… Им ведь кажется, что украли-то у них", — сказала Лолита.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получает уже два месяца зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что будет содержать пожилую мать и единственную дочь.

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