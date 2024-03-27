Лолита жалуется, что у нее начались серьезные финансовые проблемы из-за "отмены".

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Лолита Милявская ноет о безденежье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

После участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, предательница Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-оккупанте России, столкнулась с большими проблемами.

Уже несколько месяцев путинистка не давала концерты, но, как она сказала росСМИ, финансово помогла семьям пострадавших после теракта в "Крокус Сити Холле".

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По словам певицы, ее коллектив не получает уже два месяца зарплату. Лолита призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что будет содержать пожилую мать и единственную дочь.

"Выплатила все, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила всему коллективу. Но дальше я должна думать о своей семье. Так что от отмены концертов больше всего потерял мой коллектив, потому что я платила зарплату, на которую содержались семьи", - сообщила Милявская.

Также Лолита сказала, что сейчас у нее пенсия в 23 тыс. рублей. При этом в прошлом году она уплатила не менее 10 млн кровавых русских рублей налогов.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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Отметим, Лолита Милявская наотрез отказалась посещать оккупированный Донбасс, потому что не хочет выглядеть так, будто готова вернуть благосклонность зрителей и Кремля любым способом после участия в "голой" вечеринки Ивлеевой.

А также предательница Лолита недавно посетила пресс-завтрак канала МУЗ-ТВ, где рассказала, что возвращается на экраны. Летом путинистка проведет премию вместе с другими любителями Путина.

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