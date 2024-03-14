Лолита отказалась ехать на оккупированный Донбасс после "голой вечеринки"

Концерты на оккупированных территориях будут неискренними, считает певица.

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Лолита Милявская рассказала, почему не хочет петь перед оккупантами / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская лишь недавно вернулась к кормушке шоу-бизнеса страны-агрессора после отмены из-за "голой вечеринки". Пока артистка сидела без работы, она регулярно жаловалась в соцсетях на безденежье, скуку и одиночество.

Тем не менее "отмывание грехов" в стиле Филиппа Киркорова - пара концертов на оккупированных территориях Украины перед захватчиками из страны - агрессора - она считает неприемлемым.

В недавнем интервью для росСМИ Милявская наотрез отказалась посещать оккупированный Донбасс, потому что не хочет выглядеть так, будто готова вернуть благосклонность зрителей и кремля любым способом.

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"Филиппом Киркоровым горжусь, восхищаюсь им. Нет, я не планирую ехать на Донбасс. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно. Взяла, поехала... Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска. Говорят, нечего тут делать. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен", - говорит Лолита Милявская.

К слову, тут Лолита, слукавила, ведь после "голой вечеринки" она сперва пыталась доказать свою преданность стране-оккупанту. Правда, безрезультатно.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Ранее украинский актер Виктор Андриенко рассказал, как матерый путинист Станислав Садальский унижал Руслану Писанку в Москве. Впрочем, покойная звезда смела дала ему отпор.

Также стало известно, что известную балерину Ильзе Лиепу президент Литовской Республики Гитанас Науседа лишил литовского гражданства за открытые симпатии к стране-оккупанту.

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