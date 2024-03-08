"Представляет угрозу": балерину лишили литовского гражданства за "симпатии к Путину"

Балерина открыто выражала свою поддержку террористу Путину и поддерживала войну в Украине.

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Путинистку Лиепу лишили литовского гражданства / Коллаж Главред, фото Instagram/ilze_liepa_official, err.ee

В четверг президент Гитанас Науседа подписал указы о лишении гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения артистке балета Илзе Лиепе.

По информации издания Delfi, эту информацию подтвердил советник президента страны Ридас Ясюленис. Комиссия по делам гражданства состоялась ранее, 14 февраля.

После оценки данных Министерства внутренних дел (МВД), Департамента государственной безопасности (ДГБ) и других служб установлено, было решено лишить гражданства, предоставленного балерине в порядке исключения, в связи с ее публично выраженной поддержкой России. "Сама танцовщица представляют угрозу национальной безопасности Литвы", - сообщает издание.

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Кто такая Илзе Лиепа Илзе Лиепа - советская и российская балерина, актриса театра и кино; народная артистка РФ. Дочь танцовщика Мариса Лиепы и сестра Андриса Лиепы. В начале своей артистической карьеры солировала в характерных танцах в классических балетах и в таких операх, как "Кармен", "Иван Сусанин", "Князь Игорь", "Хованщина", "Травиата". После военного нападения России на Украину, однозначно поддерждала террориста Путина и войну в Украине. За это ее лишили литовского гражданства, так как она представляет угрозу для европейской страны.

Вопросы о гражданстве И.Лиепы возникли после появления интервью, в котором она не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину, называет войну в Украине "спецоперацией" и открыто презирает западный мир и ценности.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высмеял угрозы спикера МИД России Марии Захаровой, которая заявила о том, что его якобы ждет "уголовная ответственность" за "распространение экстремистских идей".

Ранее также Максим Галкин хвастался, что латышская певица Лайма Вайкуле учит его латышскому языку. "Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Меня Лайма недавно обучала. Латышский язык такой интересный, я что-то знаю, но с каждым годом все больше понимаю", — говорил он.

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