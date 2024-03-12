Андриенко рассказал, как матерый путинист унижал Руслану Писанку в Москве

Украинский актер Виктор Андриенко, много лет игравший с ныне покойной Русланой Писанкой на одной сцене, рассказал о ее категоричном и принципиальном характере.

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Виктор Андриенко, Руслан Писанка, Станислав Садальский / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский актер-комик и режиссер Виктор Андриенко, который много лет играл с ныне покойной Русланой Писанкой в одних театральных проектах, рассказал о ее категоричном и принципиальном характере. Однажды она даже заставила коллегу-путиниста из страны-агрессора РФ Станислава Садальского, стать перед ней на колени. О таком Андриенко рассказал в интервью проекту "Наодинці".

Актер поделился, что при жизни у его подруги было так много работы, что она могла позволить себе выбирать только ту, которая ей действительно нравилась. Однако, если звезду хоть раз подвели, обидели или разочаровали, она смело шла конфликт

"Она выбирала. Когда Садальский ее унизил в свое время, когда она работала в его спектакле в Москве, она встала, ответила ему так, что он не знал, куда себя деть, развернулась и уехала собирать в Киев вещи. Пока он не прибежал и на коленях просил у нее извинения", – рассказал Андриенко.

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Кто такой Виктор Андриенко Виктор Андриенко — украинский комедийный актер, каскадер, телеведущий, сценарист, режиссер, продюсер. Заслуженный артист Украины. Артист закончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого в 1980 году, после чего начал работать в кино: сначала в качестве каскадера, затем актером. Андриенко стал популярным после появления на телеэкранах проектов "Большая разница" и "Шоу долгоносиков". Сейчас актер много снимается, участвует в телешоу, является продюсером и режиссером.

Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник. Артистке диагностировали онкологию.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.

21 августа, в одном из киевских храмов, в Спасо-Преображенском соборе, актрису проводили в последний путь.

Сперва ее прах покоился в крипте этого храма. Но потом ее вдовец Игорь Исаков заявил, что перезахоронил его и теперь актриса упокоилась вместе со своей семьей, мамой, отцом и братом - на Берковецком кладбище Киева.

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