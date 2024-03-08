"Кидали на деньги": украинский актер рассказал, как в России обманывали актеров из Украины

Виктор Андриенко рассказал об отношении россиян к украинским артистам.

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Виктор Андриенко поделился подробностями работы в России / Коллаж Главред, скриншот, фото Instagram/viktor.andrienko

Украинский актер и режиссер Виктор Андриенко рассказал, как россияне обманывали украинских актеров и "кидали их на деньги".

Об этом он рассказал в проекте "ТСН.ua "Наодинці" на YouTube.

По словам Андриенко, его приглашали в Москву и озвучивали определенный бюджет, который в разы меньше выделяемых средств. "Меня зовут: "Виктор, мы хотим пригласить вас в сериал". Это были тогда еще "жирные" 2012-2013 годы. Я прихожу, мне говорят: "Значит, смотри, у нас для вас такая сумма на день, мы можем это дать, у нас больше нет, всего 80 тысяч на серию". А где же вы их дели? Я знаю, сколько стоит сериал. Москва выдавала 200 тысяч долларов. 20 тысяч долларов нужно было подать в гильдию продюсеров, остается 180 тысяч долларов. А я знаю, где еще 100…В кармане продюсера", – делится артист.

По его словам, они так обманывали и наживались на украинских актерах. "Больше того, они эти деньги еще год не выдавали совсем. Вот так относились. Не только к актерам, а и другим специалистам", - рассказывает Андриенко.

Кто такой Виктор Андриенко Виктор Андриенко — украинский комедийный актер, каскадер, телеведущий, сценарист, режиссер, продюсер. Заслуженный артист Украины. Артист закончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого в 1980 году, после чего начал работать в кино: сначала в качестве каскадера, затем актером. Андриенко стал популярным после появления на телеэкранах проектов "Большая разница" и "Шоу долгоносиков". Сейчас актер много снимается, участвует в телешоу, является продюсером и режиссером.

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