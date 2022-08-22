Друг Русланы Писанки раскрыл настоящее место захоронения праха артистки

Руслана Писанка - где похоронена / facebook.com/ruslanapisanka

В ночь на 19 июля онкология забрала жизнь одной из ярчайших звезд украинской сцены - актрису и телеведущую Руслану Писанку. В мир иной она отошла в Германии, где и была кремирована.

Первое прощание с артисткой произошло в начале августа там же. Спустя почти месяц урна с прахом Писанки прибыла в Украину, в Киев, где и должна была обрести свое последнее пристанище.

Однако, по признанию друга и коллеги Писанки, Николая Канишевского, на прощание с артисткой в Спасо-Преображенском соборе многие ехали с тяжелым сердцем: более месяца Руся не могла упокоиться по православным канонам. К тому же до конца не было известно, где она будет похоронена.

Игорь Исаков, муж актрисы, ранее сообщал, что хотел, чтобы погребение прошло на Байковом кладбище. Однако, этого не произошло.

"Прощание прошло в Спасо-Преображенском соборе ПЦУ. Службу правил настоятель храма Преосвященный владыка Александр (Драбинко). Меня просто растрогали слова митрополита Александра. Он сказал, что уход Русланы в засветы - это его личная потеря, поскольку его юность прошла в под прогнозы погоды от Русланы. И объявил, что прах Русланы и ее мамы отныне будут покоиться в усыпальнице собора. ...Руслана Писанка заслуживает этого. Руслана имеет достойное место захоронения. И каждый желающий может посетить ее", - рассказал Канишевский на своей странице в Facebook.

Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано в Германии.

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