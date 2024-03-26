"Билет в один конец": Галкин феерично "похоронил" Лолиту

Российский юморист Максим Галкин, который признан иноагентом в стране-оккупанте России, гастролирует в Израиле с юмористическими концертами.
Супруг Аллы Пугачевой высмеивает артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, сообщают росСМИ.
"А я и не знал, что тусовка эта будет голой. Я шел в магазин за голой", — поет Галкин в городе Реховот.
Смотрите видео, как выступал Галкин:
Не упустил Галкин и возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
"Отменен концерт, билеты — фантики. Это мой билет в один конец на "Титанике"", — представил свою версию хита Лолиты Максим Галкин.
Отметим, Максим Галкин публично выступает против террористической политики Кремля и уехал вместе семьей из РФ в Израиль.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Напомним, Максим Галкин не смог промолчать о террористическом обстреле его родного города – Одессы. Артист признался, как ему больно, когда Россия обстреливает его родной город, где он провел все свое детство, ходил в школу и учил украинский язык.
А также Максима Галкина начали проверять по поводу высказываний юмориста на соответствие новому закону террористической РФ о фейках против Вооруженных сил страны на болотах России.
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