"Очень горько от бессилия": Галкин на украинском языке высказался об атаке на Одессу

Максим Галкин не смог промолчать о террористическом обстреле его родного города – Одессы.

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Максим Галкин рассказал о своей боли после атаки РФ на Одессу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Известный российский юморист Максим Галкин отреагировал на обстрел Одессы страной-оккупантом РФ, во время которого вражеский дрон попал в многоэтажку и забрал жизни 12 человек.

Галкин, который публично осуждает кровавое вторжение РФ в Украину, признался, как ему больно, когда Россия обстреливает его родной город, где он провел все свое детство, ходил в школу и учил украинский язык

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"Одесса – это мое детство. В Одессе в школе я учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но мне, наверное, можно упрекнуть, что я не скучаю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд Божий еще никто не отменял", - написал Галкин на своей странице в Іnstagram.

Подписчики юмориста написали много комментариев со словами благодарности за поддержку и позицию артиста:

"Спасибо за человечность";

"Это единственный комментарий от россиянина, который я увидел об Одессе";

"Хорошего человека видно, я не из Украины, я из России, но спасибо вам за позицию, несмотря на все то, что на вас льется уже третий год".

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Добавим, Максим Галкин, который осуждает военную политику России, рассказал о том, как страна на болотах пытается ставить артисту палки в колеса.

А также после концерта в Дубае в январе 2023 года госорганы ОАЭ оштрафовали Максима Галкина на 100 тыс. дирхам. Ведь поддержка Украины расценивается властями ОАЭ, как противозаконное действие.

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