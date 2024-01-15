Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки

Поддержка Украины расценивается властями ОАЭ, как противозаконное действие. Из-за этого наказали и Верку Сердючку.

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Максим Галкин и Андрей Данилко были оштрафованы за критику Кремля с дубайской сцены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин с первых дней полномасштабной войны в Украине осуждает военную политику страны оккупанта. В знак несогласия с действиями кремля он покинул рф, а шутки над пропагандистами, политиками и звездами страны на болотах стали неотъемлемой частью его концертной программы.

За это, по утверждению ряда росСМИ, артисту пришлось заплатить крупную сумму. После концерта в Дубае в январе 2023 года госорганы ОАЭ оштрафовали шоумена на 100 тыс. дирхам (более 1 млн грн). Галкин рассказывал антивоенные шутки, критиковал страну-оккупанта и со сцены произнес лозунг "Героям слава".

Свое решение власти Эмиратов обосновали тем, что слова и действия артиста "разжигают межнациональные конфликты". Перед выступлением Галкин согласился не говорит на выступлении про политику, однако уже на сцене свое решение изменил. Юморист убежден, что артист не может при таких обстоятельствах оставаться нейтральным.

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К слову, за радикальную поддержку Украины и провозглашение антивоенных и антипутинских лозунгов со сцены в ОАЭ наказали и Андрея Данилко. После выступления Верки Сердючки в Дубае в 2022 году, украинского артиста также оштрафовали на крупную сумму и навсегда запретили въезд в Эмираты.

Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Также бывшая невеста Галкина рассказала про отношения с комиком. В его жизни эта женщина появилась гораздо раньше Примадонны и большой славы. Она раскрыла подробности того, каким артист был в юности.

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