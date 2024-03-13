„Уберите бабушку со сцены": поставленная на колени Лолита возвращается на росТВ

Путинистку Лолиту вновь вернут на ТВ в стране-оккупанте России после того, как ей обьявили бойкот.

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Лолита Милявская обьвила о возвращении в эфир росТВ/ коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Предательница Лолита Милявская, которая в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, более двух месяцев сидела без работы. А все из-за ее участия в "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

Лолита посетила пресс-завтрак канала МУЗ-ТВ, где рассказала, что возвращается на экраны. Летом путинистка проведет премию вместе с другими любителями Путина: Ольгой Бузовой, Владимиром Маркони, Клавой Кокой, Лерой Кудрявцевой.

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"Я буду очень скромно одета. Два с половиной месяца без работы — и лексикон потерян. Вообще, в последнее время работаю за еду и привыкла стричь кусты. Не знаю, получится ли „постричь" микрофон в очередной раз… Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна, как требует премия. Хоть один 60-летний человек должен соответствовать 60-ти: лавочка, платочек на голове и абсолютная девственность в мозгах", — сказала артистка.

Но Лолита имеет опасения, что до лета канал передумает с ней сотрудничать.

"Я буду единственным скучным пятном, а мои коллеги самые лучшие, умные, зажигательные, ироничные. Благодарю за смелость. Но вообще не знаю, реально ли стану ведущей. Не получится ли так, что кто-нибудь напишет письмо и скажет: „Уберите бабушку со сцены". Это меня не обидит, потому что я настолько восторгаюсь МУЗ-ТВ, что согласна быть зрителем на лавочке у своего дома", — заявила Лолита.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Отметим, еще недавно Лолита вымаливала прощение у диктаторских властей России и собиралась восстановить храм на незаконно оккупированных территориях Украины.

А также Милявская показала фолловерам, как разжигает печь дровами во дворе. И порадовалась, что еще есть силы на то, чтобы тягать дрова и деньги, чтобы их покупать.

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