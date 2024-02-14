За голую вечеринку: Лолита собирается восстанавливать храм на оккупированных территориях

Она всеми силами пытается вымолить прощение у диктаторских властей России.

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Лолита осталась без концертов в террористической России / Коллаж Главред, фото Instagram/lolitamilavskaya

Певица украинского происхождения Лолита заявила, что ее концерты отменяют из-за общественников, которые считают ее "недостаточно раскаявшейся".

По информации российского пропагандистского ресурса РИА Новости, она рассказала, что много лет ездила по госпиталям во время вооруженных конфликтов, помогала финансово, но никогда об этом не говорила.

Сейчас певица, по ее словам, намерена помочь в восстановлении храма в одном из "новых регионов" - имеются ввиду оккупированные Россией территории Украины.

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"Мое оружие – это выход на сцену, именно этому я посвящала 40 лет своей жизни... Я делаю это не из-за эгоизма. Это подсознательное удовольствие знать, что ты от людей уводишь уныние – самый большой грех... С этим знанием я всегда выходила на сцену", - отметила предательница-певица.

Напомним, ранее Лолите пришлось извиняться перед российскими фанатами за видео с поздравлением Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. Ради денег и карьеры стареющая Лолита отказалась от своей идентичности и с начала полномасштабного вторжения РФ на ее Родину горяче поддерживает страну-агрессора. Но россияне, на беду Лолите, время от времени припоминают артистке ее украинское происхождение, не до конца веря искренности позиции предательницы.

ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

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