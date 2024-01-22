Карма действует: В РФ дали "по хвосту" предательнице Лолите, ей пришлось снова извиняться

В своей "травле" Лолита обвиняет Украину.

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Лолите, выбравшей вместо Украины Россию, в последнее время не везет / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Предавшей Украину поп-звезде Лолите Милявской пришлось извиняться перед российскими фанатами за видео с поздравлением Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.

Ради денег и карьеры стареющая Лолита отказалась от своей идентичности и с начала полномасштабного вторжения РФ на ее Родину горяче поддерживает страну-агрессора. Но россияне, на беду Лолите, время от времени припоминают артистке ее украинское происхождение, не до конца веря искренности позиции предательницы.

В этот раз Лолите пришлось объясняться из-за старого ролика, в котором певица поздравляла, по ее словам, "бывшего коллегу" Владимира Зеленского с победой на выборах в 2019 году.

видео дня

"В 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, разместила поздравление своему бывшему коллеге по итогам выборов в Украине", - объяснила предательница.

После чего Лолита вдруг обвинила в травле "украинскую сторону".

"Потому что на вопрос "кому это надо" - это надо только ей. А надо для чего? Чтобы мы друг другу горло перегрызли", - пожаловалась артистка.

Лолита под атакой россиян

Лолита - одна из отметившихся звезд на вечеринке у московской блогерши Ивлеевой. Мероприятие вызвало громкий скандал в России из-за своей "взрослой" тематики, в настоящее время всех посетивших вечеринку знаменитостей преследуют - в частности, отменяют концерты.

Лолита Милявская тоже оказалась "под ударом" - звезду "отменяют" в эфирах и призывают срывать ей запланированные концерты. Вместе с тем, сама артистка только то и делает, что извиняется.

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