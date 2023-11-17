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Путинитстка Лолита проиграла суд и потеряет несколько миллионов

Алена Кюпели
17 ноября 2023, 11:14обновлено 17 ноября, 11:54
Теперь Лолите придется выплатить большую сумму в течение 20 дней.
Лолита
Лолита проиграла суд/ скриншот, соцсети

Российская певица украинского происхождения, которая поддержала военное вторжение России в Украину, Лолита Милявская, проиграла суд и теперь должна будет выплатить 3 миллиона рублей (1 млн 220 тысяч гривен).

По информации пропагандистского издания Стархит, в Басманный районный суд Москвы поступил иск к Лолите Милявской с требованием взыскать с певицы порядка 3,5 миллионов рублей "неосновательного обогащения". Оказалось, что еще в 2020 году артистка должна была выступить в Сургуте, но концерт отменился из-за пандемии.

Полученный аванс бывшая украинка не вернула, а за прошедшие годы насобирались еще и не маленькие проценты.

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Сообщается, что певица предлагала перенести концерт и провести его позже, но потом компания, с которой изначально был заключен договор, прекратила существование и передала права другим людям. Получилась неразбериха с документами, которая длилась три года.

Между тем, Лолите удалось договориться с организаторами и она должна будте выплатить сумму в течение 20 дней.

Напомним, ранее Лолита неожиданно пожаловалась на "самые тяжелые дни в ее жизни". По словам предательницы и путинистки, это были самые страшные 10 дней в жизни. Когда террористическая Россия начала бомбить Украину, у певицы в Киеве осталась мама и родная дочь.

Ранее также певица, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь спровоцировала разговоры о пластической хирургии.

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Лолита Милявская новости шоу бизнеса
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