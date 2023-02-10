"Позорище, просто страшно": Лолита огорошила россиян пьяной на сцене

Милявская не стесняется признать, что перед толпой россиян она могла выступать нетрезвой.

Лолита Милявская / Instagram

Певица Лолита Милявская, которая оскандалилась из-за войны в Украине и открыто поддержала убийства украинцев диктатором Путиным, призналась о своем прошлом.

Сейчас предательница Украины Милявская развлекает россиян и ведет себя открыто на сцене. В молодости звезда не стеснялась выходить к зрителям пьяной и устраивать "позорище".

Милявская не стесняется признать, что перед толпой россиян она могла выступать нетрезвой.

"В молодости можно было и выпить, и погулять. Я выходила пару раз на сцену под градусом. Это случалось, когда я была помоложе. Это было ужасно и просто страшно. Мне когда видео показали, я сказала: "Боже, неужели я так плохо пою?", - заявила Милявская в беседе с росСМИ.

Как ранее писал Главред, российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и действия диктатора Путина, вляпался в очередной скандал. Так 55-летний любитель эпатажа еще и на чужое позарился.

Певица Лолита Милявская заявила, что тот "голый" наряд, в котором артист опозорился в Алма-Ате, даже не его.

Лолита заявила, что полуголый наряд принадлежал ей.

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