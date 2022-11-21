Микрофон не успели отдать: опозоренного Киркорова подвела фонограмма

Филипп Киркоров / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который оказался ярым поклонников Владимира Путина и поддержал войну в Украине, в последнее время попадает в одни скандалы.

Артист вновь опозорил свое имя у всех на виду, когда вышел на сцену. У поклонников появился серьезный повод подозревать певца в нечестности.

Опубликованное в Сети видео с очередного концерта Киркорова неприятно удивило фанатов.

На просочившихся кадрах заметен конфуз, случившийся с исполнителем хита Огонь и вода. Помощница Киркорова на секунду замешкалась с микрофоном, так что стало очевидно, на концерте экс-супруг Аллы Пугачевой поет под фонограмму, не напрягая голосовые связки.

Коме того, Киркоров был очень зол на участниц его балета.

Как ранее сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров за последний месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.

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