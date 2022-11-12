Скандальный певец Сергей Лазарев наорал на Киркорова при людях

Лазарев, Киркоров / скриншот, соцсети

Пока российские войска устраивают террор в Украине, в Москве шоу-бизнес устраивает свои разборки. На этот раз Филипп Киркоров, который за последние дни устроил массу скандалов, навел шороху на песенном шоу.

Киркоров решил поскандалить со своим другом Сергеем Лазаревым, который также оскандалился высказываниями о войне в Украине.

Бывшего супруга Примадонны вывело из себя выступление одной из участниц, замахнувшейся на творчество Аллы Пугачевой.

Путинист Киркоров обрушился на конкурсантку с потоком критики, заявив, что она испортила хит его экс-жены.

На защиту молодой исполнительницы встал Сергей Лазарев. Он, не стесняясь, выступил против поп-короля и даже повысил на него голос.

"Мы все перепеваем Селин Дион, Мэрайю Кэри, как-то не стесняемся. Это тоже великие певицы, а почему-то к творчеству Аллы Пугачевой мы боимся прикоснуться, потому что великая! Это не было испорчено, Филипп! Это твой личный субъективный взгляд. А на мой взгляд, это не было испорчено", - крикнул Лазарев в эфире шоу.

Реакция Киркорова была удивительно и поразительной.

Как ранее сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров за последний месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.

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