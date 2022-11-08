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"Это что за чудо вывалило": Киркоров шокировал людей голым видом на сцене и устроил дикий скандал

8 ноября 2022, 22:48

Киркоров объяснил, почему вышел на сцену в голом комбинезоне и устроил скандал.

Киркоров
Киркоров / скриншот, соцсети

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжение войск России в Украину и диктатора Путина, шокировал всех своим внешним видом в Казахстане.

На своем концерте в Алматы Киркоров просто привел зрителей недоумение. Артист появился в капроновых лосинах, сквозь которых проглядывалось нижнее белье и все его гениталии.

Видео с Киркоровым быстро разлетелось в Сети.

"Что это было?", "Одет, как клоун Филя, а стыдно за него мне", "Он что не видел что одевал и обувал, когда выходил, бред", "Это что за чудо вывалило на сцену", - недоумевает публика.

Киркоров объяснил, почему вышел на сцену в голом комбинезоне.

"Каждый по-своему отмечает лунное затмение!", - заявил Киркоров и списал все грехи на свою команду. Киркоров также заявил, что его команда попросту разыграла.

"Ну и как принято по давней традиции - финальный концерт с сюрпризами. Коллектив решил устроить мне зеленку! Моя команда — настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне в "В саду Эдемовом". Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… На этот раз разыграли карту "Голый Король", оставив меня без шортов ровно перед тем как мне идти в зал", - заявил путинист.

Киркоров

Киркоров пригрозил коллективу ответом.

"Что ж! Шутки шутками! Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безысходном положении. Но Show must go on! Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку", - заявил он.

В Сети разгорелся настоящий скандал из-за внешнего вида Киркорова, и люди в ужасе от поведения российского певца.

Киркоров

Позиция Киркорова о войне в Украине

Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.

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