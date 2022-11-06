Даже Путин делает: Киркоров выдал тайну о мужском достоинстве

Киркоров, Путин / скриншот, ТВЦ

55-летний российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине, всегда выглядит эпатажно.

На этот раз он выдал тайну, зачем красит свои глаза и раскрыл секрет диктатора Владимира Путина.

В одной из программ путинисту задавали самые популярные вопросы, что у Киркорова с глазами.

Вот только Киркоров отшутился, что это все телевидение. К тому же Киркоров вообще считает, что это вовсе не унижает его мужское достоинство, а, наоборот, подчеркивает.

"Даже когда Владимир Владимирович (Путин - ред.)поздравляет всех с новым годом, ему тоже что-то делают. Потому что это нормально — телевидение имеет специфику света... Есть какие-то специфические моменты, связанные с профессией, которые обязывают тебя, даже если ты не хочешь, подпудрить что-то, хотя это совершенно не мужское занятие, тем более для таких бруталов, как ты и я", - не скромничал он.

Позиция Киркорова о войне в Украине

Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.

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