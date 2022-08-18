Филлип Киркоров сбежал в США и испугался слов "Слава Украине"

Видео с реакцией Киркорова появилось в Сети.
Путинскому певцу Филлипу Киркорову испортили отдых в США. Совсем недавно Киркоров спешно покинул Россию и отправился в Лас-Вагес.
Там в одном из ресторанов ему напомнили, что диктатор Владимир Путин и его вояки продолжают террор в Украине и убивать мирных граждан.
Но, во время отдыха Филлипа Бедросовича встретили неравнодушные украинцы и напомнили о войне.
Они крикнули российскому певцу "Слава Украине!".
Киркоров моментально отвел глаза от своего телефона и испуганно посмотрел на украинцев.
Видео с реакцией Киркорова появилось в Сети.
Напомним, Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.
Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.
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