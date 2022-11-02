"Ты себя-то видела, уродина?": Киркоров набросился на известную российскую певицу

Киркоров, Наргиз / скриншот

Скандальный российский певец Филипп Киркоров продолжает устраивать скандалы. После того как путинист набросился на российскую журналистку, он нашел себе новую жертву.

Певец устроил некрасивую истерику у всех не виду.

Киркоров прямо на сцене на гастролях в Ташкенте набросился на известную певицу Наргиз Закирову.

На своем концерте артист неожиданно дал обидчице гневную ответку, опустившись до обсуждения ее внешности.

"Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?", - вызверился Киркоров на глазах у изумленной публики НеОпра, блин!.

Напомним, ранее Наргиз опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца Филиппа Киркорова.

Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".

Наргиз также отреагировала на смерть дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина Дарьи Дугиной.

Позиция Киркорова о войне в Украине

Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.

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