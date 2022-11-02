"Ты себя-то видела, уродина?": Киркоров набросился на известную российскую певицу

На своем концерте артист неожиданно дал обидчице гневную ответку, опустившись до обсуждения ее внешности.
Скандальный российский певец Филипп Киркоров продолжает устраивать скандалы. После того как путинист набросился на российскую журналистку, он нашел себе новую жертву.
Певец устроил некрасивую истерику у всех не виду.
Киркоров прямо на сцене на гастролях в Ташкенте набросился на известную певицу Наргиз Закирову.
На своем концерте артист неожиданно дал обидчице гневную ответку, опустившись до обсуждения ее внешности.
"Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?", - вызверился Киркоров на глазах у изумленной публики НеОпра, блин!.
Напомним, ранее Наргиз опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца Филиппа Киркорова.
Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".
Наргиз также отреагировала на смерть дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина Дарьи Дугиной.
Позиция Киркорова о войне в Украине
Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.
Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.
Недавно Киркоров посетил США, где он много всего услышал в свой адрес от украинцев.
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