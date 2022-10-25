Киркоров ответил Наргиз, которая заматерилась в его адрес

Киркоров не смог пройти мимо и отреагировал на высказывания Наргиз, которая якобы "лебезила" перед ним раньше.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает жестокою и кровопролитную войну в Украине, отреагировал на высказывания депортированной певицы Наргиз, которая заматерилась, увидев афишу выступления путиниста Киркорова в Узбекистане.
Киркоров не смог пройти мимо и, конечно же, отреагировал на высказывания Наргиз на своей странице в Instagram. "Наргиз, чтобы "блякнуть", даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем вчера еще заискивала и лебезила, и совесть не пригодится", - написал Киркоров.
Кроме того, певец запостил кусок пропагандистской новости, где самодостаточную Наргиз обвиняют в том, что та стала срываться на коллег из-за депортации.
Напомним, ранее Наргиз опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца и путинского лизоблюда Филиппа Киркорова.
Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".
Наргиз также отреагировала на смерть дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина Дарьи Дугиной.
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