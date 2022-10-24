"Понаехали, б...": певица Наргиз обматерила Киркорова

Наргиз Закирова / Instagram

Певица Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, обматерила одиозного артиста Филиппа Киркорова.

После того, как певица озвучила свою позицию в отношении войны и осудила жестокое вторжение России в Украину, ее депортировали на ее родину, в Узбекистан. Там же она опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца и путинского лизоблюда Филиппа Киркорова.

Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".

Напомним, ранее Наргиз отреагировала на смерть дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина Дарьи Дугиной.

Наргиз, которую из-за ее позиции депортировали из России, сейчас живет в США. В своем Телеграмм-канале она написала фразу-прощание с Дугиной.

"Welcome to hell bi..h", - написала певица.

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