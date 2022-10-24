"Понаехали, б...": певица Наргиз обматерила Киркорова

Она не стала церемониться и показала, как на самом деле "рада" приезду путиниста.
Певица Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, обматерила одиозного артиста Филиппа Киркорова.
После того, как певица озвучила свою позицию в отношении войны и осудила жестокое вторжение России в Украину, ее депортировали на ее родину, в Узбекистан. Там же она опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца и путинского лизоблюда Филиппа Киркорова.
Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".
Напомним, ранее Наргиз отреагировала на смерть дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина Дарьи Дугиной.
Наргиз, которую из-за ее позиции депортировали из России, сейчас живет в США. В своем Телеграмм-канале она написала фразу-прощание с Дугиной.
"Welcome to hell bi..h", - написала певица.
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