"Не только я в легком ступоре": Лазарев ноет из-за невозможности зарабатывать в России

Лазарев ноет из-за отсутствия работы в России / скриншот

Российский певец Сергей Лазарев, который ранее осудил вторжение России в Украину , резко изменил свою позицию. От своих слов он отказался.

Теперь после ухода крупных цифровых площадок из России певец лишился заработка.

"Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты", - передает слова певца StarHit.

Также он отметил, что введённые санкции против России перечеркнули все,

Читайте также"Это все, что нам предложила Украина": забытая всеми певица Кормухина набросилась на Барских"Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно", – пожаловался Лазарев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что искренне не понимает, почему Россия поднимает вопрос о снятии санкций. По его словам, причина их введения пока не устранена.

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