Киркоров / скриншот, соцсети

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и действия диктатора Путина, вляпался в очередной скандал. Так 55-летний любитель эпатажа еще и на чужое позарился.

Певица Лолита Милявская заявила, что тот "голый" наряд, в котором артист опозорился в Алма-Ате, даже не его.

Лолита заявила, что полуголый наряд принадлежал ей.

"Недавно Филипп у меня одолжил комбинезон", - заявила Лолита, пишут росСМИ.

Причем заявила об этом Лолита прямо на концерте и привела доказательства. Якобы это тот самый комбинезон, в котором она произвела фурор на фестивале "Жара" пять лет назад.

Тогда даже ведущие обомлели при виде постаревшей Милявской в полупрозрачном комбинезоне.

Киркоров в "голом" наряде в Казахстане/ скриншот

Как ранее сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров за последний месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.

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