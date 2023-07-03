"Закрыла и не давала расти": Лолита внезапно выдала тираду про Пугачеву

Пламенная речь Милявской затронула проступки, которые приписывают Алле Пугачевой пропагандисты.

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Лолита Милявская заступилась за Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, instagram.com/alla_orfey

Певица Лолита Милявская, которая долгое время жила и начинала свою карьеру в Украине, поддерживает пропагандистские нарративы страны-агрессора, и трясет немолодыми прелестями в угоду кремлевской власти.

Много гадостей она наговорила про нашу страну и ее жителей, однако хулить Аллу Пугачеву, которая вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным, осуждает войну в Украине, отказывается. Для росСМИ Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.

"Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части из этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу", - заявляет Милявская.

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На этом внезапный прилив нежности к Пугачевой у нее не закончился. Пропутинская певица, назло желтой прессе, заявила, что Примадонну некем заменить на эстрадной сцене страны-агрессор.

"Я в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо. Потому что она из разряда великих. И в ближайшее время я пока замены ей по масштабности не вижу. Относиться все могут кто как считает нужным и хочет. Но давайте разделять, правда, величайшее исполнение этой женщины и сколько выросло людей", - говорит Лолита.

Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь спровоцировала разговоры о пластической хирургии.

Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!" У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

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