Певица-путинистка Лолита Милявская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, обратилась к официанту с просьбой. Певица предложила спеть в обмен на еду, однако забыла слова.
Лолита опубликовала видео в своих соцсетях и показала, как все произошло. Официант признался певице, что проснулся под её песню. Лолита сразу же предложила ему спеть за еду, а тот согласился.
Певица спела свою песню "Не надо, я сама" и забыла слова, поэтому официанту пришлось ей подпевать. Затем Милявская выбрала в меню блюдо, которое она заработала.
"Теперь пою за еду. Прочитала заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробывать и прокатило", — написала Милявская под видео.
Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Добавим, Лолита рассказала, что намерена помочь в восстановлении храма в одном из "новых регионов" - имеются ввиду оккупированные Россией территории Украины. Таким образом певица хотела реабилитироваться перед Кремлем после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
А также Лолите пришлось объясняться из-за старого ролика, в котором певица поздравляла, по ее словам, "бывшего коллегу" Владимира Зеленского с победой на выборах в 2019 году.
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