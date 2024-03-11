Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали

Лолита показала новое видео после возвращения в РФ и заявила, что поет за еду в ресторане.

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Лолита Милявская спела в ресторане за еду / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица-путинистка Лолита Милявская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, обратилась к официанту с просьбой. Певица предложила спеть в обмен на еду, однако забыла слова.

Лолита опубликовала видео в своих соцсетях и показала, как все произошло. Официант признался певице, что проснулся под её песню. Лолита сразу же предложила ему спеть за еду, а тот согласился.

видео дня

Певица спела свою песню "Не надо, я сама" и забыла слова, поэтому официанту пришлось ей подпевать. Затем Милявская выбрала в меню блюдо, которое она заработала.

"Теперь пою за еду. Прочитала заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробывать и прокатило", — написала Милявская под видео.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Добавим, Лолита рассказала, что намерена помочь в восстановлении храма в одном из "новых регионов" - имеются ввиду оккупированные Россией территории Украины. Таким образом певица хотела реабилитироваться перед Кремлем после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

А также Лолите пришлось объясняться из-за старого ролика, в котором певица поздравляла, по ее словам, "бывшего коллегу" Владимира Зеленского с победой на выборах в 2019 году.

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