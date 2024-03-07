Лолита Милявская требует вернуть ей работу в РФ и угрожает выйти на улицы

"Отмененная" путинистка переживает не лучший период жизни, и отчаялась вернуть средства к существованию.

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Лолита Милявская просит разрешения вернуться на сцену / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская оказалась среди российских знаменитостей, которых "отменили" в стране-оккупанте из-за участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. И если остальные спустя почти три месяца стали возвращаться из забвения, все попытки Милявской реабилитироваться пресекают на корню.

Артистка признается, что тоскует без сцены, и ей не хватает заработков с концертов в стране-агрессоре. Чтобы хоть как-то себя занять, она вплотную увлеклась садоводством и стала активней вести блоги в социальных сетях.

Так на ее канале в Telegram появилось видео, на котором Лолита с секатором в руках рассказывает, как ухаживает и подрезает фикусы, которые растут у нее дома. Артистка сравнила себя с главной героиней басни Крылова "Мартышка и очки".

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В подписи ко вполне невинному ролику она оставила весьма странный ультиматум с требованием вернуть ее на сцену - то ли в шутку, то ли всерьез. "Тут главное - остановиться вовремя. ⁣⁣P.S. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь всё, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии", - пишет Милявская.

Лолита Милявская просит разрешения вернуться на сцену / t.me/lolitamilyavskaya

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Ранее путинистка Лариса Долина возмутила жителей страны-оккупанта выходом на подиум в облегающем наряде с аксессуаром, котором послужил флаг рф.

Также российский певец Александр Малинин заявил, что готов идти воевать против Украины на стороне страны-агрессора. Стоит отметить, что артист имеет звание Народного артиста Украины.

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