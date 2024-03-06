Александр Малинин принял решение идти в армию оккупантов

Малинин сделал заявление, что готов идти воевать на стороне оккупантов после призыва депутатов террористической РФ "отменить" певца.

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Александр Малинин собрался идти воевать против Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexandr_malinin/

Российский певец-путинист Александр Малинин, который имеет звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: его обвинили в антипатриотизме, эмиграции и отсутствии четкой позиции по поводу кровавой войны, которую Россия развязала в Украине.

В январе 2024 года депутат гордумы Саратова Роман Грибов заявил, что Малинина нужно "отменить" из-за того, что артист живет в Германии, а концерты продолжает давать в РФ и молчит о т.н. "СВО". А еще Малинина упрекали в том, что он исполнял "Червону калину".

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После этого певец высказал свою позицию и поддержал террористический режим диктатора Путина:

"Последнее время в сети появилось очень много ложной, дискридитирующей меня информации. Я русский. Гражданин Российской Федерации и Народный артист России", — написалв своих соцсетях Малинин.

"Проживаю постоянно в России, в Москве. Езжу на гастроли с концертами, часто бываю за рубежом. То, что я постоянно проживаю за границей — это ложь! Я никогда не менял мою Родину на заграницу, поэтому и не мог специально откуда-то вернуться ради концертов в Россию. Я и так здесь живу, работаю и плачу налоги", - добавил путинист.

Только вот соцсети Малинина пестрят фотографиями с отдыха в Европе, а не из страны на болотах России.

А еще он заявил, что с 2014 года ни единого раза не исполнял песню "Червона калина" и что готов идти воевать на стороне оккупантов:

"Я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов", - подытожил Малинин.

Кто такой Александр Малинин Александр Николаевич Малинин — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала. Народный артист Российской Федерации (1997), Народный артист Украины (2004). Лауреат Премии МВД России (1998) и Ленинского комсомола (1991).

Поддержал террористическое вторжение России в Украину.

Напомним, жена Александра Малинина запретила сыну общаться с родным отцом.

Добавим, в 2017 году российский певец Александр Малинин в Киеве исполнил украинские песни, а в его репертуаре есть2 альбома на украинском языке.

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