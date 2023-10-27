Артиста наверное было бы сложно узнать, если бы он просто встретился на улице.

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Александр Малинин в молодости был популярен / Коллаж Главред, фото соцсети, blatata.ru

В террористической России решили вспомнить очередного престарелого эстрадного певца Александра Малинина.

По информации пропагандистских СМИ, артист настолько изменился, что его фото принялся анализировать пластический хирург.

Судя по фото, над певцом изрядно потрудились специалисты. 65-летний Малинин выглядит натянутым, с непропорционально длинной шеей.

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По словам российского пластического хирурга Дмитрий Зимина, у артиста высокая шея и выглядит он ухоженным. Сам же врач также считает, что Малинин не делали пластических операций. Однако судя по фото - этого не скажешь.

Александр Малинин и его лицо / Фото Соцсети

Малина смотрится натянутым, выглаженным, не таким, какими обычно бывают люди в 65 лет.

Напомним, ранее российскую певицу Альбину Джанабаеву и жену певца Валерия Меладзе, который попал в скандал, ответив на фразу "Слава Украине", раскритиковали подписчики. Причиной такого "поведения" стало селфи знаменитости, без макияжа и фильтров.

Ранее также российский 63-летний певец и композитор Игорь Николаев, который оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, появился в кругу друзей.

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