Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

В террористической России решили вспомнить очередного престарелого эстрадного певца Александра Малинина.
По информации пропагандистских СМИ, артист настолько изменился, что его фото принялся анализировать пластический хирург.
Судя по фото, над певцом изрядно потрудились специалисты. 65-летний Малинин выглядит натянутым, с непропорционально длинной шеей.
По словам российского пластического хирурга Дмитрий Зимина, у артиста высокая шея и выглядит он ухоженным. Сам же врач также считает, что Малинин не делали пластических операций. Однако судя по фото - этого не скажешь.
Малина смотрится натянутым, выглаженным, не таким, какими обычно бывают люди в 65 лет.
Напомним, ранее российскую певицу Альбину Джанабаеву и жену певца Валерия Меладзе, который попал в скандал, ответив на фразу "Слава Украине", раскритиковали подписчики. Причиной такого "поведения" стало селфи знаменитости, без макияжа и фильтров.
Ранее также российский 63-летний певец и композитор Игорь Николаев, который оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, появился в кругу друзей.
Вас также может заинтересовать:
- "Я уже закрыл для себя Украину": скандальный российский певец показал неожиданное фото
- Российский певец сжег паспорт РФ и попросился в Украину
- Еще один российский певец стал иноагентом