"Хуже "голой" вечеринки": Долина осквернила флаг РФ, россияне в ярости

Одесситка-предательница Лариса Долина, которая поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, не на шутку разозлила жителей страны на болотах своим выходом на подиум, а все дело в ее наряде.
Путинистке уже давно советуют одеваться скромнее, но в этот раз она еще и завернулась в флаг России.
В рамках московской недели моды прошел показ Джемала Махмудова. Долина сразу же согласилась принять участие в показе.
"Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить. Тем не менее это произошло и я, как обычно, ни о чем не жалею", - написала предательница в своих соцсетях.
На подиум Долина вышла в облегающем комбинезоне с зеркальной аппликацией и объемными плечами. Но главным акцентом, за который и понеслась волна хейта, стала накидка в цветах флага России. Большинство поклонников артистки не оценили такой наряд и написали массу негативных комментариев:
"Осквернила флаг России";
"Хуже голой вечеринки думала ничего не будет";
"Как можно оскорбить флаг?";
"Долиной теперь отмена везде".
Кто такая Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Напомним, Лариса Долина начала жаловаться на то, что ей не хватает денег на бизнес из-за "этой ситуации", которую она боится называть войной.
Добавим, недавно Долина собралась сбежать из Москвы. Путинистка заявила, что на Мальдивах очень надеется отдохнуть, где будет мало людей и много солнца.
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