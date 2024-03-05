"Хуже "голой" вечеринки": Долина осквернила флаг РФ, россияне в ярости

Путинистка Лариса Долина приняла участие в модном показе и вышла на подиум в очень странном образе.

https://stars.glavred.info/huzhe-goloy-vecherinki-dolina-oskvernila-flag-rf-rossiyane-v-yarosti-10547405.html Ссылка скопирована

Лариса Долина нарвалась на критику / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Одесситка-предательница Лариса Долина, которая поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, не на шутку разозлила жителей страны на болотах своим выходом на подиум, а все дело в ее наряде.

Путинистке уже давно советуют одеваться скромнее, но в этот раз она еще и завернулась в флаг России.

В рамках московской недели моды прошел показ Джемала Махмудова. Долина сразу же согласилась принять участие в показе.

видео дня

"Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить. Тем не менее это произошло и я, как обычно, ни о чем не жалею", - написала предательница в своих соцсетях.

Лариса Долина вышла на подиум в скандальном образе / фото: t.me/dolinaofficial

На подиум Долина вышла в облегающем комбинезоне с зеркальной аппликацией и объемными плечами. Но главным акцентом, за который и понеслась волна хейта, стала накидка в цветах флага России. Большинство поклонников артистки не оценили такой наряд и написали массу негативных комментариев:

"Осквернила флаг России";

"Хуже голой вечеринки думала ничего не будет";

"Как можно оскорбить флаг?";

"Долиной теперь отмена везде".

Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Напомним, Лариса Долина начала жаловаться на то, что ей не хватает денег на бизнес из-за "этой ситуации", которую она боится называть войной.

Добавим, недавно Долина собралась сбежать из Москвы. Путинистка заявила, что на Мальдивах очень надеется отдохнуть, где будет мало людей и много солнца.

Читайте больше о Долиной:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.