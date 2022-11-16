"Выбирайте выражения!": разъяренная Лариса Долина устроила скандал в Кремле

Лариса Долина / скриншот

67-летняя Лариса Долина устроила истерику на короткой пресс-конференции. Певице адресовали дерзкий вопрос, на что она выдала порцию оскорблений.

Певица, которая поддерживает масштабное вторжение войск России в Украину и политику Путина, поделилась планами на свое светлое будущее.

Как оказалось, Долина собралась сбежать из Москвы. Путинистка заявила, что на Мальдивах очень надеется отдохнуть, где будет мало людей и много солнца.

Но чудесные фантазии об отпуске омрачились странным вопросом одного из журналистов в Кремле, где как раз выступила певица. Наглости Долина не выдержала и ловко парировала нападки.

"На Мальдивах будете лежать тюленем?", - спросил журналист Долину. "Вы разговариваете с женщиной вообще-то! Выбирайте выражения! Что у вас за сленг!", - выдала 67-летняя Долина и убежала из Кремля, пишет Woman's Style.

Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

Еще один путинский прихлебатель Тимати разразился цветастой речью о том, что готов "отдать долг родине" и не боится "могилизации". Однако смело так рассуждал Тимур Юнусов лишь по причине своей непригодности.

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