Лариса Долина / скриншот

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает войну в Украине и Путина, пожаловалась на глобальную несправедливость.

Оказалось, что "королева" джаза одно время была персоной нон-грата для главной сцены в Кремле.

В Telegram певица написала, что сегодня Кремлевский дворец дает выступать как топовым российским звездам, так и зарубежным.

Она написала, что в Кремль приезжали Том Джонс, Тина Тернер, Уитни Хьюстон. Вот только саму Долину несколько лет назад на сцену не пустили и дверью перед носом хлопнули.

"Высокому руководству не понравилось, что буду исполнять чуждый джаз", - заявила она.

Кроме того, к самой 67-летней певице были претензии.

"Однажды мы сдавали программу, приуроченную к празднованию годовщины Октябрьской революции: мы с Сашей Абдуловым придумали номер, в котором он читал стихи, а я должна была спеть спиричуэл. Меня убрали из программы — нельзя было петь на английском языке", — написала 67-летняя блондинка.

Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

Еще один путинский прихлебатель Тимати разразился цветастой речью о том, что готов "отдать долг родине" и не боится "могилизации". Однако смело так рассуждал Тимур Юнусов лишь по причине своей непригодности.

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