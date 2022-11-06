Скандальная Наташа Королева пристыдила постаревшую Долину и влипла в скандал

Королева и Долина / скриншот, Дни.ру

49-летняя Наташа Королева, которая поддержала войну в родной Украине, оконфузилась новым высказыванием. Певица, которая родилась и жила в Украине теперь любезно находится в стране, которая убивает ее соотечественников.

Королева решила долго не молчать и высказалась в адрес постаревшей Ларисы Долиной, которая также выступила в поддержку диктатора Путина.

Наташа Королева вдруг заявила, что завидует Ларисе Долиной. Брюнетка робеет перед джазовой королевой, но происходит это отнюдь не из-за вокальных данных.

Певица пожаловалась, что она потратила месяцы для того, чтобы прийти в форму. Сидела на диетах, отдала сотни тысяч рублей врачам — делала все ради фигуры мечты. Но результата все равно не увидела. А вот у 67-летней Долиной получилось добиться желаемого и похудеть на 20 килограммов.

Королева продолжает давать концерты в России и столкнулась с Долиной в коридоре, на людях звезды даже обнялись, но как только блондинка скрылась за поворотом, певица вывалила все, что думает о ней.

"Вот она, богиня вышла! Посмотрите. Ну когда есть такие примеры перед глазами, как тут расслабишься? Я совсем не идеальная. У меня масса недостатков. Но я позволяю себе расслабиться, но потом собираюсь: "Наташа — тряпка", — и все", - рассказала Королева журналистам.

Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

Еще один путинский прихлебатель Тимати разразился цветастой речью о том, что готов "отдать долг родине" и не боится "могилизации". Однако смело так рассуждал Тимур Юнусов лишь по причине своей непригодности.

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