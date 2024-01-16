От девочки до карги: путинистка Долина села в лужу из-за корявой ретуши

Лариса Долина никак не может смириться с тем, что она необратимо превращается в старушку.

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Лариса Долина опозорилась неудачной фоторетушью / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Певица-путинистка Лариса Долина постоянно комплексует из-за своей внешности - ее данные всегда были далеки от идеальных, артистка то худела, то набирала вес, стараясь хоть немного приблизится к идеалам красоты.

С возрастом проблема усугубилась. В то время, как во всем цивилизованном мире уже отказываются от эйджизма и выступают за натуральное старение, страна на болотах нещадно перемалывает свою "старую гвардию". Это подталкивает 68-летнюю Долину к нелепым решениям, за которые позже ее злобно высмеивают.

Недавно артистка попалась на нелепой ретуши - в социальных сетях она поделилась снимками с отдыха, на которых она "стерла" себе никак не меньше 30 лет. Лицо Долиной на фото было безупречно гладким, подтянутым, без единой морщинки.

видео дня

Однако на видео правда вскрылась - из-за любви к загару пропагандистка в своем возрасте похожа на сушеную курагу с пигментными пятнами. К тому же на губах певицы оказалась болячка, которую на фотографиях она стыдливо закрасила. Все это можно заметить на стоп-кадрах видео, которое Долина неосторожно также показала в соцсетях.

Лариса Долина опозорилась неудачной фоторетушью / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial, t.me/nemalahov

Ранее стало известно, как певица-предательница Asti откупилась от скандальной вечеринки у Насти Ивлеевой. Бывшая украинка так тряслась за рубли и свою популярность в стране на болотах, что пошла на гнусную сделку с оккупантами.

Также появились подробности о том, почему развелась ведущая-путинистка Лера Кудрявцева. Новость о том, что она ушла от своего молодого мужа породила немало слухов.

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