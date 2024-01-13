Бесплатные концерты для кремлевских и поездки к оккупантам: как певица Asti откупилась от скандальной вечеринки

Анне Асти удалось договориться за свою карьеру.

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Анна Асти откупилась от санкций / Коллаж Главред, фото Instagram/asti

Украинская певица-предательница Анна Asti, которая продолжает строить свою карьеру в террористической России, несмотря на то, что та уничтожает украинский народ, попала в немилость.

Причиной стала провокационная скандальная вечеринка блогерши Ивлеевой, на которой запроданка работала в качестве приглашенной звезды и также попала под санкции, отмену концертов и вырезанные эфиры.

Между тем, по информации Обозревателя, артистка "сторговалась" с российскими властями.

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"Речь шла даже о публичной поддержке войны, которую звезда должна продемонстрировать, выступив для оккупантов. Однако пока путинисты с певицей сошлись на более простых условиях", - сообщил некий источник изданию.

Якобы переговоры вел муж предательницы Станислав Юркин, подключив свои связи в политических кругах. Ему вроде бы удалось договориться, что звезде не будут перекрывать воздух.

За это, певице нужно будет бесплатно выступать перед кремлевскими чиновниками и членами их семей по первому запросу. Кроме того, возможно, ей придется интегрировать военную повестку в свои концерты.

Не исключено также, что скоро она отправится на оккупированные украинские территории, чтобы развлекать российских оккупантов.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Также стало известно о том, что эстрадный российский певец Киркоров, который буквально на днях выклянчивал прощение за участие в "голой" вечеринке блогерши Ивлеевой, будет вырезан из новогоднего кино. Информацию пропагандистам подтвердила еще одна путинистка Тина Канделаки.

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