Ходят слухи, что наказывает артистов за участие в "голой" вечеринке сам террорист Путин.

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Киркорова вырезают со всех эфиров / Коллаж Главред, фото Стархит

Престарелые звезды российской эстрады теперь на собственной шкуре ощутили диктатуру российских властей, которую они так рьяно защищают.

По информации пропагандистского издания Стархит, эстрадный российский певец Киркоров, который буквально на днях выклянчивал прощение за участие в "голой" вечеринке блогерши Ивлеевой, будет вырезан из новогоднего кино.

Информацию пропагандистам подтвердила еще одна путинистка Тина Канделаки.

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"Да, мы переснимаем ряд сцен в фильме "Иван Васильевич меняет все", чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее и, конечно же, победить в эту конкурентную ночь, порадовав зрителя", - заявила она. По факту же, Киркорова уже даже сняли с новогодних афиш, которые рекламировали фильм.

Ранее пропагандистка Ксения Собчак написала в личных соцсетях, что руководство Первого канала и канала "Россия 1" приняли решение убрать из "голубых огоньков" всех тех, кто пришел в клуб "Мутабор" на "голую" вечеринку Насти Ивлеевой.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Ранее скандальный путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной "голой" вечеринки у Анастасии Ивлеевой, оправдался за свой поступок странным способом - вспомнил про любовь к своей террористической родине.

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