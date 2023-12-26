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Киркоров поджал хвост и оправдал участие в "голой" вечеринке патриотизмом и любовью к РФ

Алена Кюпели
26 декабря 2023, 14:45
Жалкий Киркоров испугался, что останется без кровных в своей террористической родине.
Испуганный Киркоров оправдался за
Испуганный Киркоров оправдался за "голую" вечеринку / Коллаж Главред, фото kp.ru, скриншот

Скандальный путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной "голой" вечеринки у Анастасии Ивлеевой, оправдался за свой поступок странным способом - вспомнил про любовь к своей террористической родине.

По его словам, в жизни каждого человека бывают моменты, когда он зашел не в ту дверь. "Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходит за этими дверьми, поэтому сразу ушел", - оправдывается путинист.

Киркоров также напоминает о своем "героизме", мол он не сидел на двух стульях, преданно любит только свою террористическую родину и даже никуда не убежал.

видео дня

На видео - жалкий Киркоров со своими извинениями:

"В нынешнее трудное время, время героическое не может и не должен артист моего масштаба так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны, я патриот только своей страны, я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал Родину. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мной ошибку", - клянчит Киркоров, у которого явно "подгорает" из-за санкций российских властей по отношению к участникам вечеринки.

"Меньше всего я хотел, чтобы подобное событие и оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России", - трусит Киркоров.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Ранее также певец-путинист Филипп Киркоров получил под елочку за плохое поведение не уголь и не розги, а судебный иск. Причем за нанесение телесных повреждений.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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