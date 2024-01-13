Изменял в семейной кровати: почему развелась путинистка Кудрявцева

По мнению некоторых россиян, Кудрявцева ушла от мужа из-за его измен.

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Кудрявцевой изменял молодой муж / Коллаж Главред, фото Instaram/lera_tv

Скандальная российская телеведущая и пропагандистка Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает войну, которую диктатор Путин развязал против Украины, рассталась со своим молодым мужем-хоккеистом.

Официальная причина расставания - алкоголизм. То ли Леры, то ли хоккеиста.

Между тем, российские пропагандистские СМИ отмечают, что причина в другом. А именно, в изменах молодого спортсмена с барышнями моложе и "горячее".

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По информации такого ресурса, экс-участник российского реалити "Дома-2" Май Абрикосов выразил уверенность, что путинистка Кудрявцева попросту врет. По его мнению, главным фактором стала большая разница в возрасте.

"В первую очередь обсуждать нужно разницу в возрасте 52-летней Кудрявцевой и 36-летнего хоккеиста Игоря Макарова. ...Предлагаю заявить о том, что муж нашел себе другую девушку, погорячее. И изменял Лере с ней. Причем делал это в их семейной кровати", - говорит шоумен.

Напомним, ранее стало известно о том, что Кудрявцева рассталась со своим молодым мужем - Игорем Макаровым. "Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала она, имея ввиду то ли мужа, то ли себя.

Ранее также Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь.Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.

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