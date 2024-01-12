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Алкоголь зло: у путинистки Кудрявцевой больше нет мужа

Алена Кюпели
12 января 2024, 11:36
Путинистка Кудрявцева сообщила, что решила уйти от своего мужа-хоккеиста.
Лера Кудрявцева публично сообщила о расставании с мужем
Лера Кудрявцева публично сообщила о расставании с мужем / Коллаж Главред, фото Instagram/igor_makarov25

Скандальная российская телеведущая и пропагандистка Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает войну, которую диктатор Путин развязал против Украины, рассталась со своим молодым мужем - Игорем Макаровым.

Об этом женщина написала на своей странице в Telegram.

"Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала она, имея ввиду то ли мужа, то ли себя.

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Кудрявцева рассталась со своим мужем
Кудрявцева рассталась со своим мужем / Скриншот Телеграмм/Лера Кудрявцева

Cупруги поженились более 10 лет назад. В 2018-м у пары родилась дочь Мария. Кудрявцева старше Макарова на 16 лет.

Игорь Макаров - профессиональный российский хоккеист в третьем поколении. Последний раз он играл за команду Динамо, в 2019 году. После этого, хоккеист не выходил на лед.

Напомним, ранее Кудрявцева внезапно решила, что она имеет право говорить гадости о своих российских коллегах, которые не поддержали войну и кражу украинских территорий.

Ранее также Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь.Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.

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Лера Кудрявцева новости шоу бизнеса
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