Алкоголь зло: у путинистки Кудрявцевой больше нет мужа

Скандальная российская телеведущая и пропагандистка Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает войну, которую диктатор Путин развязал против Украины, рассталась со своим молодым мужем - Игорем Макаровым.
Об этом женщина написала на своей странице в Telegram.
"Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала она, имея ввиду то ли мужа, то ли себя.
Cупруги поженились более 10 лет назад. В 2018-м у пары родилась дочь Мария. Кудрявцева старше Макарова на 16 лет.
Игорь Макаров - профессиональный российский хоккеист в третьем поколении. Последний раз он играл за команду Динамо, в 2019 году. После этого, хоккеист не выходил на лед.
Напомним, ранее Кудрявцева внезапно решила, что она имеет право говорить гадости о своих российских коллегах, которые не поддержали войну и кражу украинских территорий.
Ранее также Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь.Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.
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