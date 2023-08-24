Не спим и держим рот открытым: путинистка Кудрявцева рассказала, что делать при атаке на Москву

Лера Кудрявцева предупреждает своих сограждан быть на чеку, на случай атаки на Москву.

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Лера Кудрявцева знает, что надо делать / modnohod.ru

Путинистка, любительница убийств и смертей мирного населения, российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась гайдом на случай, если Москву начнут бомбить.

Своими советами престарелая дива поделилась в собственном телеграмм-канале.

Так, ее подборка советов на случай бомбежки называется "на всякий случай".

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Кудрявцева о возможной бомбежке / Скриншот Телеграмм/lerakudryavtseva

По мнению Кудрявцевой, не стоит спать головой к окну, а также открывать рот, чтобы уменьшить давление на барабанные перепонки. Советы путинистки очень напоминают советы всем мирным украинцам, которые активно шерили службы спасения в первые дни атаки России на Украину.

Теперь "хорошие русские" смогут испытать все прелести войны на себе.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь. Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а украинский репертуар ведущей.

Ранее российская телеведущая, которая ненавидит украинцев и даже обещала взять в руки автомат и идти отстреливаться Лера Кудрявцева, развела панику на странице своего Telegram-канала.

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