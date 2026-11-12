"Время исчезнуть": Меган Маркл приняла тяжелое решение

Вы узнаете:
- Почему Меган Маркл решила исчезнуть из публичного пространства
- Чего больше всего опасается герцогиня Сассекская
Герцогиня Сассекская Меган Маркл всерьез задумалась о временном уходе из публичного пространства после потрясшего общественность ареста ее отца Томаса Маркла. Как сообщает издание RadarOnline, 45-летняя супруга принца Гарри тяжело переживает из-за выдвинутых против родителя обвинений.
Первым тревожным сигналом стала недавняя поездка супругов в Бельгию, где Меган сопровождала принца Гарри, но неожиданно отказалась от выступления перед делегатами. Вместо нее речь о необходимости защиты детей и подростков от угроз в Сети произнес 42-летний герцог Сассекский. По словам инсайдеров, Маркл намерена максимально сократить количество появлений на публике, чтобы ее жесты и слова не стали поводом для неудобных вопросов прессы о судебном разбирательстве.
"Меган много лет пыталась построить жизнь отдельно от потрясений, связанных с ее отцом, но внезапно снова оказалась втянута в чрезвычайно болезненную ситуацию. Считается, что сейчас ей нужно на время исчезнуть из публичного пространства и позволить судебному процессу идти своим чередом, не превращаясь в часть громкого шоу", - рассказал источник издания.
Кроме того, по информации приближенных к паре лиц, сейчас главный приоритет герцогини - спокойствие ее детей, Арчи и Лилибет. Меган хочет полностью оградить наследников от обсуждения резонансного уголовного дела их дедушки, а принц Гарри поддерживает решение жены и готов взять на себя основную часть публичных обязанностей, пока ситуация не уляжется.
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