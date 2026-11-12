'Выйти замуж': Билык сделала неожиданное заявление о свадьбе

Ирина Билык со слезами рассказала о разрушенном оккупантами доме и планах на свадьбу после победы.

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Ирина Билык - свадьба / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Ирина Билык целый год не могла петь

О какой свадьбе мечтает Ирина Билык

Народная артистка Украины Ирина Билык поделилась болезненными воспоминаниями о начале полномасштабной войны, рассказала, кто помог ей выстоять в самый темный период, и неожиданно призналась в мечтах о новом браке, сообщает Blik.ua.

По словам певицы, начало полномасштабного вторжения оставило в ее душе глубокую травму. В течение целого года артистка вообще не могла петь, а собственная музыка вызывала у нее боль, напоминая о потерянном доме, в котором хозяйничали российские захватчики.

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Ирина Билык - личная жизнь / фото: instagram.com, Ирина Билык

"У меня начало войны ассоциируется только с молчанием. Я не могла петь целый год. Когда я слышала свою музыку, возвращалась в свою жизнь. Классную, концертную. Я возвращалась в свой дом, куда уже зашли российские солдаты и уничтожили полдома, все, что в нем было. И также аппаратуру, на которой я работала. Я даже сейчас не сильно хочу продолжать эту тему, потому что могу расплакаться", - поделилась Билык.

Пережить тяжелый период звезде помог ее младший сын Табриз, которому в начале декабря исполнится 11 лет. Мальчик буквально вытаскивал маму из подавленного состояния, веселил ее и даже готовил завтраки. При этом певица призналась, что настоящее душевное спокойствие она обретает только на сцене, которую считает своим миром.

Ирина Билык - семья / фото: instagram.com, Ирина Билык

Несмотря на все пережитые потрясения, Ирина Билык с оптимизмом смотрит в будущее и мечтает о личном счастье. Певица заявила, что хочет еще раз надеть свадебное платье, но связывает это событие с наступлением мира в стране.

"Я мечтаю еще выйти замуж. Хочу красивую свадьбу, когда будет уже мир в Украине. Обязательно я хочу большой концерт на площади. И чтобы люди просто могли праздновать действительно наш мирный первый день", - сказала Билык.

Ирина Билык / инфографика: Главред

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