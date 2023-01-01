Санкции вгрызлись в пропагандистские ягодицы Ларисы Долиной - певица жалуется на проблемы

Певица начала ныть о том, что ей не хватает денежек на бизнес из-за "этой ситуации", которую она боится называть войной.

Лариса Долина пожаловалась на санкции из-за войны, которую развязала РФ / instagram.com/larisa.dolina.official

Одесситка Лариса Долина, которая делала первые шаги на музыкальном поприще в Украине, оказалась одной из самых ярых поклонниц войны и геноцида украинцев.

Певица ездит с пропагандистскими концертами и охотно пересказывает небылицы, которыми кремлевская верхушка пичкает своих бездумных вассалов. Но уверенность в правильности действий российской власти, похоже, даже у Долиной начинает слабеть.

Причиной тому стали санкции, которые докатились до пропагандистской певицы - когда они были лишь гипотетическими, она храбрилась, а теперь сама от них начала страдать, о чем теперь активно ноет в росСМИ.

До начала полномасштабной войны Долина планировала в российской столице открыть джаз-клуб - вложила кучу денег в строительство и оформление, с которыми теперь может попрощаться из-за санкций. При этом войну в Украине певица называет "этой ситуацией".

"Клуб до сих пор строится. Очень много проблем. Из-за нынешней ситуации мы не можем получить мебель, которая нам нужна. Она стоит на таможне. Мы не можем ее растаможить. В общем, ситуация непростая", - жалуется артистка-пропагандистка.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

Другие новости: