Лолита объявила себя военно обязанной миссионеркой и назвала свои концерты "лекарством"

Лолита Милявская / Instagram

Скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

Певица опубликовала ролик в своих соцсетях и пояснила, почему не собирается отменять свои концерты.

По словам певицы, она не отменит ни одного концерта, если на то не будет "государственной воли". "Потому что считаю работу свою и своих коллег с родни работы психотерапевта. То, что я наблюдаю - это безумие. Паника - это худший советчик. Именно паника разрушает психику", - говорит она.

По мнению Лолиты, у многих людей психика "подорвана ковидом" и они не справляются. Поэтому она считает себя "военнообязанной делать ту работу, которую не делают психотерапевты". Каждый концерт, по мнению Лолиты, дает желание жить.

По мнению певицы, будущее будет, если ходить на ее концерты.

Напомним, ранее Лолита намекнула на диагноз Аллы Пугачевой.

Как рассказала в интервью Лолита, она не сомневалась, что Пугачева вернется в Россию. "Я сомневалась только в том бреде, который писали. Вот, мол, Борисовна уехала. Да она всю жизнь ездила в Израиль и у Прибалтику, в тот климат, который ей нужен по сердцу. Каждый год ездила, а сейчас раздули. Но Пугачева точно никуда не уедет, она наша", - заявила Лолита, рассказывая о конкретных проблемах со здоровьем Пугачевой.

Лолита также бравирует в отношении европейской изоляции россиян. В частности, по ее словам ограничение виз Европейским Союзом на ней якобы никак не отразилось.

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