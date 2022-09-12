Лолита намекнула на диагноз Пугачевой

Лолита Милявская / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, намекнула на диагноз Аллы Пугачевой.

Как рассказала она в интервью Комсомольской правде, она не сомневалась, что Пугачева вернется в Россию. " Я сомневалась только в том бреде, который писали. Вот, мол, Борисовна уехала. Да она всю жизнь ездила в Израиль и у Прибалтику, в тот климат, который ей нужен по сердцу. Каждый год ездила, а сейчас раздули. Но Пугачева точно никуда не уедет, она наша", - заявила Лолита, рассказывая о конкретных проблемах со здоровьем Пугачевой.

Лолита также бравирует в отношении европейской изоляции россиян. В частности, по ее словам ограничение виз Европейским Союзом на ней якобы никак не отразилось.

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"Ну, я отказываюсь от каких-то предложений с зарубежными площадками, потому что очень тяжёлые перелёты. Мне это просто не надо. Хотите честно вам скажу? Одно слово: мне насрать! Абсолютно. Я так привыкла, что постоянно что-то запрещают, разрешают. Если я на весь этот бред буду реагировать, я не буду выглядеть так, как я выгляжу в 58 лет. Я именно поэтому так и выгляжу, вот он секрет моей молодости: мне просто на многое насрать! Это мой девиз", - делится Лолита своими жизненными принципами.

Напомним, ранее именитая украинская певица София Ротару, имеет серьезное хроническое заболевание. И мы бы об этом не знали, если бы не российский "великий" критик Сергей Соседов, который не гнушался заработками в Украине, а теперь пропагандирует и поддерживает убийства мирных украинских граждан.

По его мнению, певице необходимо вернуться в оккупированную Ялту.

"У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, в Москве — и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там "и царь, и Бог", — поделился своим мнением журналист.

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